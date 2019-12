Jambon: “Voorbeeld kwam bij herhaling ter sprake aan onderhandelingstafel”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft in een korte Facebookpost gereageerd op de commotie na zijn uitspraken over een asielzoekersfamilie die met kindergeld een huis zou hebben kunnen kopen. Volgens Jambon kwam het voorbeeld in kwestie “bij herhaling ter sprake aan de onderhandelingstafel bij de vorming van de Vlaamse regering”. Vlaams minister-president Jan Jambon ligt onder vuur voor een opmerkelijke uitspraak dit weekend in een portret in De Tijd. Daarin zegt hij weet te hebben van een familie asielzoekers die met het kindergeld dat ze na de goedkeuring van de asielaanvraag kreeg, meteen een huis kon kopen.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is daar niet over te spreken. “Een extreemrechts broodjeaapverhaal”, zegt ze op Facebook. “Als N-VA graag een minderheidsregering met extreemrechts wil, dat ze die dan maakt.”

Jambon sust de gemoederen, ook al via een Facebookpost. “Beste Gwendolyn, laat ons dezer dagen de zaken toch niet al te scherp stellen en (vermeende) tegenstellingen ten top drijven. Het voorbeeld dat ik heb gegeven, kwam bij herhaling ter sprake aan de onderhandelingstafel bij de vorming van onze Vlaamse regering”, zegt hij. “Net zoals vandaag was ook toen niet dit voorbeeld op zich de essentie, dan wel het bestaan van de uitwas door de maatregel. Die uitwas pakken we aan. Samen. Prettige feesten aan allen.”

Eerder reageerde ook de oppositie al furieus op de uitspraken van Jambon. Bij de tweede coalitiepartner CD&V reageert men voorlopig niet.

bron: Belga