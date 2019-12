Jaar in evenwicht voor verzekeraars, ondanks voorjaarsstormen

De Belgische verzekeraars zullen het jaar hoogstwaarschijnlijk in evenwicht afsluiten. Dat zegt sectorvereniging Assuralia. “Het is goed dat er na de stormen van maart geen extra stormen meer zijn geweest, anders zou het een slecht jaar geweest zijn”, zegt woordvoerder Wauthier Robyns. De Zondag schrijft dat de schade van de stormen van 4 en 10 maart is opgelopen tot ruim 236 miljoen euro. Daarmee zijn ze de op een na schadelijkste van de afgelopen tien jaar in België. Alleen in 2014 was er een storm die meer schade berokkende. Er was schade in alle hoeken van het land.

Desalniettemin zullen de verzekeraars het jaar afsluiten met een evenwicht tussen de ontvangen premies en de onkosten en betaalde schadevergoedingen. Met dank aan het uitblijven van meer ernstig stormweer en grote overstromingen in de rest van het jaar. De zomers droogte speelde de verzekeraars dan weer geen parten, want weinig verzekeraars verzekerden tot nu toe tegen droogte.

bron: Belga