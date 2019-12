Italië laat 32 migranten van Duits reddingsschip aan wal

Het Duitse reddingsschip Alan Kurdi heeft van Italië de toestemming gekregen om aan de meren in een haven van Sicilië nadat het donderdag 32 mensen gered had op de Middellandse Zee. Gorden Isler, een woordvoerder van de ngo Sea-Eye, bevestigt dat de migranten zondagavond aan wal konden gaan. De Alan Kurdi redde de migranten aan de Libische kust nadat het schip donderdagavond een noodoproep had binnengekregen. De mensen aan boord zijn Libiërs.

Volgens Isler kreeg de ngo sneller toestemming dan anders, wat volgens hem betekent dat het in 2020 “normaal” zal zijn om mensen te redden en naar een veilige plaats te brengen.

Sinds vorig jaar hebben Italië en Malta herhaaldelijk geweigerd om mensen vanop reddingsschepen binnen te laten tenzij andere landen van de EU hen willen opvangen. De onderhandelingen over waar de migranten naartoe kunnen, lopen vaak moeilijk waardoor de mensen lang aan boord van het schip zitten.

“Deze patstellingen zijn te vermijden als Europa eindelijk een akkoord zou bereiken over een voorspelbaar mechanisme”, tweette Isler nog.

Bron: Belga