Gourverneur New York bestempelt steekpartij als “teroristische daad”

De gourverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de steekpartij van zaterdagavond bij een rabbijn bestempeld als “een terroristische daad”. “Dit land kent een intolerante periode. Dit is een daad van binnenlands terrorisme”, aldus gouverneur Andrew Cuomo. Het incident vond gisteren plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht. Hij zou later in de wijk Harlem opgepakt zijn.

Volgens de joodse vereniging OJPAC zijn de vijf slachtoffers allemaal chassidische joden. Ze werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Nog volgens de organisatie verkeren twee van de gewonden in kritieke toestand.

Bron: Belga