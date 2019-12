Gewonden bij steekpartij in huis van rabbijn in buurt van New York

In het huis van een rabbijn in een buitenwijk van New York zijn zaterdagavond lokale tijd verschillende mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt The New York Times. Het incident vond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak enkele mensen met een mes. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht.

Volgens de joodse vereniging OJPAC zijn vijf mensen neergestoken, allemaal chassidische joden. Ze zijn naar lokale ziekenhuizen gebracht.

Bron: Belga