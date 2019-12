Eli Iserbyt verlengt contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Eli Iserbyt heeft zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal tot eind 2024 verlengd, zo maakte het team zondagavond bekend in de marge van de Superprestige in Diegem. In zijn eerste volledige seizoen bij de profs was de 22-jarige West-Vlaming al goed voor zeven overwinningen. De voormalige wereldkampioen bij de beloften was door de afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontegensprekelijk de man van het seizoensbegin in het veldrijden, met onder meer twee prestigieuze zeges in de Verenigde Staten en in België een knappe overwinning in de Koppenbergcross. De Europese titel moest hij in Silvelle aan de teruggekeerde Van der Poel laten, nadien nam de Nederlandse wereldkampioen de dominantie in de cross weer over.

bron: Belga