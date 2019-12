Door België gezochte man opgepakt in Italië

In Italië is zaterdag een 29-jarige Albanees opgepakt tegen wie België een aanhoudingsbevel had uitgevaardigd wegens mensensmokkel. De Italiaanse politie kon hem onderscheppen toen hij zijn vriendin ging bezoeken, meldt de regionale krant Corriere di Siena. De politie wist dat de man vroeg of laat zou opduiken in het dorp Monteroni d’Arbia, in de buurt van Siena. Ze hielden zijn vrienden daar in de gaten. De man wordt ervan verdacht deel uit te maken van een bende Albanese mensensmokkelaars die migranten tegen betaling van België naar het Verenigd Koninkrijk bracht. De man zou in België 20 jaar cel riskeren.

bron: Belga