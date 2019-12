Bosbranden Australië – Onbetaalde vrijwillige brandweerlieden krijgen compensatie

De onbetaalde vrijwillige brandweermannen in Australië, die tijdelijk gestopt zijn met hun job om de bosbranden te bestrijden, kunnen een aanvraag indienen voor een compensatie. Dat heeft premier Scott Morrison zondag bekendgemaakt. Zo’n 90 procent van de brandweerlieden in de staat New South Wales zijn vrijwilligers. Ze zullen nu per dag 300 Australische dollar (187 euro) kunnen krijgen, met een maximum tot 6.000 dollar (3.750 euro).

Morrison kreeg heel wat kritiek, ook vanuit zijn eigen regering, omdat hij de vrijwilligers financieel niet voldoende bijstond.

“Hoewel ik weet dat de vrijwilligers geen bijdrage verwachten voor hun dienst, wil ik niet dat zij en hun families de rekeningen niet meer kunnen betalen of dat ze het financieel moeilijk hebben als gevolg van hun onbaatzuchtige bijdrage”, verklaarde de premier in een mededeling. “Het gaat er niet om dat de vrijwilligers betaald worden. Het gaat om het in stand houden van de inspanningen van de vrijwilligers door hen te beschermen tegen financiële verliezen.”

Enkel onbetaalde vrijwilligers die als zelfstandige of voor een kmo werken, komen in aanmerking voor de compensatie. Ze moeten al meer dan tien dagen opgeroepen zijn tijdens dit seizoen van bosbranden.

De bosbranden braken drie maanden geleden uit en het einde lijkt nog niet in zicht. Meer dan 3,5 miljoen hectaren bos zijn al in de vlammen opgegaan en negen mensen kwamen om, onder wie twee vrijwillige brandweermannen. Zo’n duizend huizen zijn verwoest.

Ondertussen worden bewoners in de buurt van de stad Goongerah, op zo’n 440 kilometer ten oosten van Melbourne, opgeroepen het gebied te verlaten. “Wacht niet. Vertrekken is de veiligste optie, de omstandigheden kunnen snel veranderen en het kan snel verslechteren. De hulpdiensten kunnen misschien niet helpen als je beslist om te blijven”, verklaarde de autoriteiten van de staat Victoria in een mededeling.

Wat noordelijker aan de oostkust, in de buurt van Sydney, woeden nog 85 branden, waaronder 40 nog niet onder controle zijn.

De komende dagen worden er in de regio temperaturen tot 43 graden verwacht. Met die hitte gaat onweer zonder regen gepaard, wat de kans op nieuwe branden vergroot.

