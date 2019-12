Beke: “Uitschieters en uitzonderingen vallen niet uit te sluiten”

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is het mogelijk dat families van asielzoekers na hun regularisatie grote bedragen achterstallige kinderbijslag krijgen. “Uitschieters en uitzonderingen vallen niet uit te sluiten”, klinkt het. Beke reageert daarmee op de kritiek naar aanleiding van een controversiële uitspraak van minister-president Jan Jambon (N-VA). Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) haalde zich afgelopen weekend de woede van oppositie en coalitiepartner Open Vld op de hals met uitspraken over kinderbijslag voor asielzoekers. In een portret dat De Tijd van hem schetste, zegt Jambon dat hij weet heeft van een familie van asielzoekers die na haar regularisatie zoveel achterstallige kinderbijslag kreeg, dat ze er meteen een huis van kon kopen. “Een extreemrechts broodjeaapverhaal”, haalde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten uit.

Bij CD&V, de tweede coalitiepartner van de N-VA in de Vlaamse regering, reageren ze gematigder. “Uitschieters en uitzonderingen vallen niet uit te sluiten”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “De gemiddelde doorlooptijd van de asielprocedure is op dit moment 15 maanden. Maar voor een aantal loopt dit uit tot vele jaren. Een gezin met 4 kinderen zit op die gemiddelde 15 maanden wachttijd al snel aan ruim 10.000 euro, zonder sociale toeslagen of leeftijdstoeslagen”, klinkt het. “In de media wordt verwezen naar een voorbeeld van een gezin met 5 kinderen dat 8 jaar in een asielprocedure zit en hierbij aanspraak kan maken op nog veel hogere bedragen – in principe tot maximaal 5 jaar. Dat is uitzonderlijk, maar het kan.”

Voor Beke is het belangrijkste dat Vlaanderen de “anomalie” nu wegwerkt, een voorstel van CD&V tijdens de regeringsonderhandelingen, zegt hij. Op federaal niveau willen de christendemocraten een verkorting van de procedures en termijnen bij asielaanvragen op tafel leggen, zegt Beke nog. “Het kan niet zijn dat een gezin 8 jaar in onzekerheid leeft wat hun asielprocedure betreft.”

bron: Belga