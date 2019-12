Balans van doortocht tyfoon op Filipijnen loopt op tot 47 doden

Op de Filipijnen is het aantal doden na de doortocht van tyfoon Phanfone opgelopen tot 47. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het nationale rampenagentschap. Naast de 47 doden is er nog sprake van 9 vermisten en zo’n 140 gewonden. Door de passage van de tyfoon moesten 146.000 mensen geëvacueerd worden. Meer dan 300.000 huizen in de oostelijke en centraal gelegen provincies werden getroffen door de tyfoon. De materiële schade van de natuurramp wordt geschat op 21,49 miljoen dollar. Phanfone is de 21ste cycloon die de Filipijnen treft in 2019.

bron: Belga