Dit is de échte reden waarom Canadese zender president Trump uit ‘Home Alone 2’ knipte

Toen bekend raakte dat de Canadese zender CBC de Amerikaanse president Donald Trump uit kerstfilm ‘Home Alone 2’ had geknipt speculeerde Jan en alleman over de reden van de ingreep. Zelfs Trump himself deelde een ludiek steekje uit aan de Canadese premier Justin Trudeau. Maar de échte reden van de ‘censuur’ was helemaal niet politiek gemotiveerd.

Trump verschijnt in ‘Home Alone 2’ maar enkele seconden in beeld, maar zijn cameo in de Amerikaanse familiefilm uit 1992 heeft sinds zijn presidentschap aan ruchtbaarheid gewonnen. Ten tijde van de opnames was Trump al lang een publiek figuur: de vastgoedmagnaat had met ‘The Apprentice’ zijn eigen televisieshow en verscheen regelmatig op het scherm, zoals in ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ en ‘Sex and the City’. Hij had zelfs een rolletje in de romcom ‘Two Weeks Notice’, met Sandra Bullock.

Trump reageert

In ‘Home Alone 2’ blijft Kevin McAllister (Macaulay Culkin) alleen thuis achter nadat zijn gezin op familie vertrokken is. Hij dwaalt rond in New York en belandt in het luxueuze Plaza hotel, waar hij de weg naar de lobby vraagt aan een toevallige voorbijganger: Donald Trump.

If anyone is looking for the Home Alone 2 cameo from @realDonaldTrump that was edited out by @CBC, here it is in all its glory. 😱🎄🎁 pic.twitter.com/pzaEpxS7ws — Steven Cheung (@CaliforniaPanda) 26 december 2019



Trumps passage in de film duurt welgeteld zeven seconden. In totaal knipte CBC, de grootste publieke zender in Canada, acht minuten uit de film. Er werd duchtig gespeculeerd over de reden waarom Trump uit de film verdween: was het een politiek statement? Omdat Trudeau en Trump niet de beste maatjes zijn? Wil de publieke omroep geen aandacht schenken aan Trump in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020?

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 december 2019

Helemaal niet. CBC kwam zelf met de verklaring: de geknipte versie van de film – zonder Donald Trump – bestaat al sinds 2014, lang voordat Trump zijn intrek nam in het Witte Huis. Destijds wou de zender meer ruimte vrijmaken voor reclameblokken, en dus moest een deel van de film sneuvelen. Een gangbare praktijk: minder relevante scènes worden wel vaker weggeknipt door zenders om hun quota voor marketing en reclameboodschappen te halen. Sedertdien zendt CBC deze versie van ‘Home Alone 2’ uit.