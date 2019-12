BIZAR. Bankovervaller strooit met gestolen geld en roept “Vrolijke Kerst!”

Een 65-jarige man werd afgelopen maandag in de boeien geslagen nadat hij een bank had overvallen in het Amerikaanse Colorado Springs. Toen hij naar buiten stapte, gooide hij zijn buit in de lucht en riep “Vrolijke Kerst!”.

De genaamde David Oliver hield de bankbedienden onder schot en eiste geld, waarna hij zich naar de uitgang haastte. Volgens een ooggetuige ontvouwde zich toen een bizar tafereel: Oliver gooide de bankbiljetten in de lucht en riep ‘Vrolijke Kerst’.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 24 december 2019

Nog duizenden dollars vermist

Vervolgens ging de man doodleuk op de stoep voor de aanpalende Starbucks zitten en wachtte op de politie. Hij liet zich even later gewillig arresteren door de toegesnelde agenten. Of de overvaller bij zijn volle verstand was op het moment van de feiten is niet duidelijk.

Een deel van het gestolen geld werd gerecupereerd, maar er missen nog enkele duizenden dollars. Volgens de getuige waren enkele passanten er als de kippen bij om de in het rond dwarrelende biljetten op te rapen en terug te bezorgen aan de bank.