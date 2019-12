PDC WK darts – Dimitri Van den Bergh voorbij Adrian Lewis naar kwartfinales

Dimitri Van den Bergh (PDC-29) heeft zich zaterdag in het Alexandra Palace van Londen voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap darts geplaatst. In de derde ronde versloeg de jeugdwereldkampioen van 2017 en 2018 de Engelsman Adrian Lewis (PDC-13) met 4-3. Hij haalde daarbij een 0-2 en 1-3 achterstand op. De setstanden waren 1-3, 1-3, 3-1, 2-3, 3-1, 3-1 en 3-1. Lewis liet aanvankelijk nauwelijks een kans op een dubbel onbenut. Met hoge checkouts en een 10-darter nam de wereldkampioen van 2011 en 2012 een 0-2 voorsprong. Van den Bergh knokte zich terug in de wedstrijd, dwong nog een beslissende set af en maakte het daarin knap af. De 25-jarige Antwerpenaar eindigde met een gemiddelde van 96,06 punten per drie pijlen, tegen 93,7 voor Lewis. Vooral dankzij zijn fantastische start bleef het checkout percentage van “Jackpot” wel hoger dan dat van Van den Bergh: 50,00 procent tegen 44,44 procent.

Van den Bergh staat een tweede keer in de kwartfinales. Op het WK 2018 werd hij daarin met 5-4 uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Rob Cross. Vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit.

“Dit is ongelofelijk”, reageerde “The DreamMaker”. “0-2 en 1-3 achter komen en dan nog winnen, ik kan het zelf nog niet geloven. Als je naar het WK komt en je geraakt tot in de kwartfinales, dan mag je al spreken van een geslaagd wereldkampioenschap.”

In de kwartfinales (best of 9) neemt Van den Bergh het zondag op tegen Nathan Aspinall (PDC-12), vorig jaar halvefinalist, die vrijdag de Schot Gary Anderson (PDC-5) met 4-2 uitschakelde. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Van den Bergh en de 28-jarige Engelsman.

Van den Bergh is de enige Belg bij de laatste acht. Kim Huybrechts (PDC-41) moest zaterdagnamiddag met 4-1 het onderspit delven voor de Engelsman Luke Humphries (PDC-46), die Van den Bergh opvolgde als wereldkampioen bij de jeugd.

bron: Belga