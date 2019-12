Nieuw op 1 januari – Tarieven kilometerheffing voor trucks worden in Wallonië geïndexeerd

De tarieven van de kilometerheffing, die sinds 1 april 2016 in ons land in voege is voor vrachtwagens, worden in Wallonië op 1 januari 2020 geïndexeerd. In Vlaanderen en Brussel gebeurde dat op 1 juli. Vanaf 1 januari wordt er in Wallonië ook 22 kilometer weg toegevoegd aan het net van de kilometerheffing. Het gaat om korte bijkomende trajecten op de N224, de N246, de N5, en de N610. Dat meldt Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. De tarieven stijgen met 0,2 cent per kilometer voor alle vrachtwagens met euronorm 4 of hoger (hoe hoger, hoe recenter en milieuvriendelijker). In de categorieën van 12 tot 32 ton en van meer dan 32 ton stijgen de tarieven met 0,3 cent per kilometer voor oudere vrachtwagens met euronorm 3 of lager. Bij de lichtere vrachtwagens van 3,5 tot 12 ton blijft de tariefstijging voor de vrachtwagens met euronorm 3 of lager beperkt tot 0,2 cent. De recentste trucks blijven minder betalen dan de oudere.

In totaal leverde de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2018 in België 712,7 miljoen euro op, waar dat een jaar eerder nog 676 miljoen euro was. In Vlaanderen bracht de tolheffing 449,4 miljoen euro op in 2018, tegenover 424,4 miljoen euro in 2017. In Wallonië was dat 253 miljoen euro (241,5 miljoen euro in 2017) en in Brussel 10,3 miljoen euro (10,1 miljoen euro in 2017).

Bron: Belga