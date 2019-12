Nieuw op 1 januari – Dieter Vranckx aan hoofd van Brussels Airlines

Het nieuwe jaar brengt Brussels Airlines een nieuwe CEO. Dieter Vranckx staat voortaan aan het hoofd van de luchtvaartmaatschappij, in opvolging van Christina Foerster. Vranckx is een Belg met een verleden bij Sabena en bij de opstart van diens opvolger, het huidige Brussels Airlines. Hij is sinds 2001 actief binnen de Lufthansa-groep. In mei 2018 werd hij door de moedermaatschappij bij Brussels Airlines geplaatst als financieel directeur. Vanaf 1 januari 2020 is hij CEO en ook commercieel directeur van de luchtvaartmaatschappij.

Vranckx volgt Christina Foerster op. De Duitse landde in oktober 2016 bij Brussels Airlines en was sinds april 2018 CEO. Ze schuift door naar een directiefunctie bij Lufthansa.

Bron: Belga