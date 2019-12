Militaire basis in Koerdische Autonome Regio in Irak aangevallen met raketten

In het noorden van Irak hebben minstens acht raketten de militaire basis in de stad Kirkoek getroffen. Dat melden lokale media. De K1-basis, waar zowel Amerikaanse en Iraakse soldaten gestationeerd zijn, bevindt zich in de Koerdisch Autonome Regio. Volgens televisiezender Al-Sumaria hebben veiligheidstroepen de plaats ontdekt van waaruit de projectielen van het type Katyusha werden afgeschoten. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Voorlopig eiste geen enkele groepering de aanslag op.

Twee jaar geleden kondigde de Iraakse regering aan dat de terroristische milities van Islamitische Staat in het hele land met hulp van de Verenigde Staten waren verslagen. Desondanks pleegde de terreurgroep nog verschillende aanslagen.

Bron: Belga