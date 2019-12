Kwart miljoen handtekeningen houdt traditionele nieuwjaarsvuurwerk in Sydney niet tegen

Meer dan een kwart miljoen mensen hebben een online petitie ondertekend tegen het traditionele nieuwjaarsvuurwerk in Sydney. In de petitie wordt gevraagd het geld voor het vuurwerk te spenderen aan de mensen die getroffen werden door de massale (bos)branden in de omgeving van de stad. Maar de stad is niet van plan het nieuwjaarsvuurwerk te annuleren, onder meer omdat het evenement ook 81 miljoen euro aan inkomsten oplevert. De petitie tegen het nieuwjaarsvuurwerk werd een maand geleden opgestart door Linda McCormick. Zij is verbluft dat de petitie intussen is ondertekend door 260.500 mensen. “Sorry voor de woordspeling, maar het is gewoon omhooggeschoten”, zo zei McCormick aan televisiezender ABC. “Ik dacht dat een paar honderd mensen de petitie zouden steunen, maar het is blijven stijgen. Ik ben verrast dat zoveel mensen hetzelfde voelen als ik.”

Volgens McCormick kan het geld voor het traditionele vuurwerk beter gebruikt worden voor mensen die getroffen zijn door de branden van de voorbije weken. Volgens haar spendeert Sydney jaarlijks 3,6 miljoen euro aan het vuurwerk, al is dat cijfer niet bevestigd door de lokale autoriteiten.

De stad zelf is echter niet van plan het vuurwerk te annuleren. De stad wijst op de tienduizenden toeristen die speciaal voor het vuurwerk naar Sydney afzakken en op de 81 miljoen euro aan inkomsten die het evenement genereert voor New South Wales (waarvan Sydney de hoofdstad is). Het vuurwerk annuleren zou dus slecht zijn voor de lokale economie, is de boodschap.

bron: Belga