Kim Huybrechts strandt in achtste finales op PDC WK darts

Kim Huybrechts (PDC-41) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het het World Championship Darts. In het Londense Alexandra Palace kreeg de 34-jarige Antwerpenaar een 4-1 nederlaag aangesmeerd door de 24-jarige Engelsman Luke Humphries (PDC-46), de wereldkampioen bij de jeugd. De setstanden waren 2-3, 3-0, 3-2, 3-1 en 3-0. Humphries wierp maar liefst elf 180 worpen, tegen één voor Huybrechts. Onze landgenoot kwam niet verder dan 89,11 punten per drie darts tegen 95,11 voor Humphries. Ook bij het uitwerpen was Humphries, mede dankzij een 146 checkout, met 38,89 procent beter dan Huybrechts, die uitkwam op 24 procent. Een kwartfinale op het WK van 2012 blijft Huybrechts’ beste prestatie in “Ally Pally”.

In de kwartfinales (best of 9) neemt “Cool Hand Luke” het morgen op tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Peter Wright (PDC-7) en de Nederlander Jeffrey de Zwaan (PDC-23).

Met Dimitri Van den Bergh (PDC-29) komt er vandaag nog een tweede Belg in actie. Hij geeft Adrian Lewis (PDC-13), de wereldkampioen van 2011 en 2012, partij.

bron: Belga