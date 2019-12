Duitse vrouw en twee meisjes overleden bij lawine in Italiaanse Alpen

In het Italiaanse skigebied Val Senales zijn zaterdag een vrouw en twee meisjes om het leven gekomen nadat ze bedolven raakten door een lawine. Dat melden Italiaanse media. De vrouw en de meisjes waren zaterdag aan het skiën op een piste op een gletsjer op ongeveer 2.400 meter hoogte, aan de Italiaans-Oostenrijkse grens. Een lawine sleurde de slachtoffers mee.

Een team met 70 reddingswerkers en 3 helikopters rukte uit. Ze vonden de lichamen van de 35-jarige vrouw en de meisjes onder de sneeuw terug. Voor de vrouw en één meisje van 7 jaar kwam alle hulp te laat. Het andere meisje, van wie de leeftijd niet gekend is, werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar het later overleed.

Twee andere mensen die deel uitmaakten van de groep geraakten ook gewond, maar hun leven is niet gevaar.

bron: Belga