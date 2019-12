Dodentol bomauto Mogadishu loopt op tot 73

De dodentol van de explosie met een bomauto in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen naar 73. Dat zegt het hoofd van het Medina-ziekenhuis. Volgens dezelfde bron zijn ook 54 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen is een bomauto tot ontploffen gebracht in een drukke wijk van de Somalische hoofdstad. Getuigen hebben het over een “verwoestende” aanslag. Eerdere berichten spraken over meer dan 30 doden.

De bomaanslag is nog niet opgeëist. Somalië wordt wel al langer geteisterd door aanslagen van al-Shabaab, de aan al-Qaida gelinkte groepering die de Somalische regering omver wil werpen. De groepering werd in 2011 uit de Somalische hoofdstad verdreven, maar voert vanuit de plattelandsgebieden nog vaak guerrilla-acties uit tegen doelen van de overheid of tegen burgers.

bron: Belga