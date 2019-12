Code donkerrood voor het groen in Vlaanderen

Versnippering, te veel stikstof, uitheemse soorten en de klimaatverandering doen de natuur naar adem happen, zo toont de nieuwe analyse van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De meeste van de 43 “natuurindicatoren”, gekoppeld aan Europese en Vlaamse doelen, kleuren rood. Dat schrijft De Morgen zaterdag. Slechts 18 van de 69 planten- en diersoorten “van Europees belang” verkeren in gezonde staat. Het overgrote deel stelt het slecht tot zeer slecht, zoals onder andere de knoflookpad en het vliegend hert, die verder achteruitgaan. “Vijftien soorten gingen er de laatste elf jaar licht op vooruit, zoals de boomkikker. Maar het totaalplaatje is niet goed”, zegt rapportagecoördinator Lieve Vriens. Dat geldt ook voor de 2.624 beschermde soorten op een “rode lijst”. Bijna de helft sukkelt, zowat 800 soorten staan op het randje van uitsterven.

In totaal zijn er wel al iets meer natuurgebieden, maar 21 jaar nadat Vlaanderen in het Ruimtelijk Structuurplan vastlegde dat er tegen 2007 in totaal 48.000 hectare meer “groen” gebied moest zijn, is nog maar 40 procent daarvan een feit. Bovendien is de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe natuurgebieden tussen 2012 en 2018 telkens ongeveer met een voetbalveld gekrompen.

Ondertussen was de periode 2015-2019 de warmste ooit. In de zomer van 2018 stelde het INBO “opvallende droogtesymptomen bij loof- en naaldboomsoorten” vast.

Minister van Omgeving Zuhal Demir wijst in een reactie op de blijvende investeringen in meer natuur en stelt dat er bijkomende beschermingsmaatregelen komen voor kwetsbare soorten. “Ook zal er in mijn Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bijzondere aandacht gaan naar ontsnippering van tussengebieden, waar te intensief landgebruik of bebouwing soorten soms de doorgang blokkeert.”

bron: Belga