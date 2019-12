Antwerpen 25 jaar geleden in ban van dodelijke Switel-brand op oudejaarsavond

Midden in het feestgewoel viert Antwerpen deze week op oudejaarsavond ook een erg trieste verjaardag. Het zal dinsdag precies 25 jaar geleden zijn dat in het toenmalige Switel-hotel brand uitbrak in een feestzaal waar op dat moment zowat 450 aanwezigen de nakende overgang van oud naar nieuw vierden. Het drama maakte uiteindelijk vijftien dodelijke slachtoffers en er vielen ook ruim 160 gewonden. Een officieel herdenkingsmoment is er dit jaar niet, maar de beruchte brand heeft wel een blijvende stempel gedrukt op het Antwerpse en Belgische brandveiligheidsbeleid. De ramp lag mee aan de basis van het Antwerpse vuurwerkverbod en organisatoren van evenementen in het hele land moeten sindsdien vooraf een brandverzekering afsluiten.

Met vuurwerk had de inferno in het Switel nochtans niet veel te maken. Enkele kerstbomen en andere feestdecoratie vatten die fatale avond omstreeks 23 uur op een of andere manier vuur, mogelijk door kaarsen die te dichtbij stonden. Onder meer door ballonnen verspreidden de vlammen zich vervolgens razendsnel door de zaal. Getuigen spraken zelfs van een soort vuurbal. Zes slachtoffers stierven ter plaatse, negen gewonden overleden de weken nadien aan de zware brandwonden die ze opliepen. Honderdzestig andere gewonden overleefden het wel.

bron: Belga