Aantal doden bij onlusten in Chili loopt op tot 29

Het aantal doden bij de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land Chili is opgelopen tot 29. Dat meldt het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten, een onafhankelijke instelling in Chili. Sinds oktober trekken de Chilenen massaal op straat om een nieuwe grondwet te eisen. De huidige grondwet dateert van 1980 en dat is de periode van de dictatuur onder generaal Augusto Pinochet. De betogers willen ook een betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en uiten al maanden hun afkeer van het neoliberale economische systeem.

Bij confrontaties met de veiligheidsdiensten en bij plunderingen kwamen al 29 mensen om het leven. De laatste dode viel gisteren in het centrum van hoofdstad Santiago. Een manifestant werd volgens het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten op straat neergeschoten. De organisatie gaf geen details over het overlijden.

Na maandenlange protesten kondigde de Chileense regering gisteren aan dat er toch een referendum komt voor een nieuwe grondwet, met name op 26 april 2020. “Eens te meer kunnen burgers met pen en papier beslissen welke weg ons land zal inslaan”, zei de fel gecontesteerde president Sebastián Piñera bij de ondertekening van het decreet. “Het referendum laat de Chilenen toe om hun toekomst te bepalen.”

Bron: Belga