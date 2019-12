Mickey en Minnie Mouse klagen over betastende toeristen in Disney World

Voor werknemers van Walt Disney World nabij Orlando, die in het pretpark rondstruinen in kostuums van Mickey Mouse, Minnie Mouse en Donald Duck, is de maat vol: ze zijn het beu dat toeristen aan hun lijf zitten.

Deze maand hebben drie vrouwelijke personeelsleden van Disney World hun beklag gedaan bij de politie. Het gaat om pretparken nabij Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. De vrouw in het Mickey Mouse-pak raakte naar eigen zeggen gewond toen een oma haar hoofd aaide. Volgens het politierapport wou de grootmoeder aan haar kleinzoon tonen dat Mickey haar nooit pijn zou doen. Ze ging daarbij hardhandig tekeer, want Mickey Mouse moest daarna in het ziekenhuis verzorgd worden voor nekklachten.

Bij de borst gegrepen

De andere twee gaven aan dat ze betast werden. Tijdens een meet & greet met Donald Duck vroeg een vrouw, in de zestig, of ze de eend mocht kussen. Donald Duck stemde toe, maar opeens begon de dame haar in de borststreek te betasten. Toen de werkneemster trachtte om zich uit de greep van de dame te bevrijden, gleed die laatste haar hand onder het pak en greep lustig haar beha en borst vast.

Minnie Mouse ten slotte werd betast door een 61-jarige man tijdens het poseren voor een foto met hem en zijn vrouw. De zestiger greep tot drie maal toe naar haar borsten.

De politie van Orange County heeft de drie incidenten onderzocht. De vrouwen die als Minnie Mouse en Donald Duck verkleed zijn besloten uiteindelijk om geen klacht in te dienen. De oma die Donald Duck aanrandde “leed mogelijks aan dementie”. De vrouw in het Mickey Mouse-kostuum kreeg te horen dat de zaak van burgerlijke – en dus niet van criminele – aard is.