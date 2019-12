BIZAR. ‘Museum of Hangovers’ in Kroatië brengt ode aan dronkemansverhalen

Zoals de meeste sterke verhalen begon ook dit verhaal tussen pot en pint tijdens een avondje uit: Rino Dubokovic, een universiteitsstudent in de Kroatische hoofdstad Zagreb, kreeg een inval toen hij dronkemansverhalen aan het uitwisselen was met zijn vrienden. Hij droomde van een tentoonstelling waar alle voorwerpen die deel uitmaken van zo’n dronken verhalen uithangen, met tekst en uitleg. Zes maanden later zag The Museum of Hangovers het levenslicht.

De tentoonstelling kwam er vlak naast het gebouw waar het idee die bewuste nacht geboren werd. De tentoongestelde objecten zijn allemaal gelinkt aan een avondje stevig doorzakken en de daarbij horende wilde verhalen.

Zo is onder meer te zien: onverklaarbare voorwerpen die mensen de ochtend na een dronken escapade aantroffen, een kamer waar bezoekers hun reflexen kunnen testen terwijl ze ‘beer goggles’ dragen om het effect van dronkenschap te simuleren en een interactief deel waar ze hun eigen beste en slechtste dronken ervaringen kunnen delen. Ook de gift shop past in het thema, met een ‘drunkopoly’ bordspel en typische café-activiteiten zoals darts.

Testfase

Bezieler Rino Dubokovic, een student computerwetenschappen, verklaarde aan CNN Travel dat het doel van het museum niet is om overmatig alcoholgebruik te verheerlijken. De tentoonstelling is vooral een fysieke representatie van de gesprekken die hij heeft met zijn vrienden over dronken ervaringen, en de verhalen die de vriendschapsbanden mee gesmeed hebben. “In de toekomst willen we bezoekers meer bewust maken van de slechte dingen die gepaard gaan met alcohol”, aldus Dubokovic.

This ‘Museum of Hangovers’ in Croatia was designed to remind you of your wildest nights out.https://t.co/7vjMOOkEzz — KFI AM 640 (@KFIAM640) December 26, 2019

Het museum opende zijn deuren op 1 december en zit nu nog in een ‘testfase’. Omdat de feedback positief is hoopt Dubokovic nu om meer fondsen te kunnen werven zodat het Museum of Hangovers tot een grotere, permanente expositie kan uitgroeien.

Zagreb is met dit onorthodoxe museum niet aan zijn proefstuk toe: in 2010 opende in de Kroatische hoofdstad het ‘Museum of Broken Relationships’, opgericht door een ex-koppel dat bezoekers aanmoedigde om voorwerpen die gelinkt zijn aan stukgelopen relaties te doneren. De tentoonstelling was zo succesvol dat er zes jaar later een museum in hetzelfde thema opgericht werd in Los Angeles.