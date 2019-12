Wout van Aert viert zonder druk comeback in Loenhout

Wout van Aert is terug na zijn zware val tijdens de tijdrit van de Tour de France. De 25-jarige voormalige wereldkampioen rijdt vandaag zijn eerste veldrit van het seizoen. Van Aert maakt zijn rentree in Loenhout, dichtbij huis. Rond het middaguur maakte hij zijn opwachting aan de teambus van Jumbo-Visma, dit tot groot genoegen van zijn talrijk opgekomen fans. “Ik ben zeer blij dat ik terug in competitie kan komen. Ik heb lang naar deze dag uitgekeken. Ik wil van elk moment genieten. Ik heb enorm veel steun van de ploeg gekregen. Ik kreeg zelfs een heuse teambus mee. Dat doet deugd en ik kan op die manier al eens wedijveren met de camper van Mathieu van der Poel”, lachte Van Aert aan de teambus van Jumbo-Visma.

Het is afwachten hoe Van Aert die eerste veldrit zal verteren na zijn zware blessure. “Ik heb de afgelopen week wel enkele specifieke veldrittrainingen gedaan, maar ik kom natuurlijk met een zeer grote achterstand aan de start. Wat het morgen zal geven, is een andere vraag. Ik hoop zelf alvast niet te veel last te ondervinden na deze eerste cross. Mijn fans verwachten natuurlijk dat ik er meteen ga staan, maar ik ben in dat opzicht wat realistischer. Eerder al zei ik dat ik geen resultaat wil prikken op die eerste wedstrijd en die lijn trek ik nu ook verder door. Ik ga natuurlijk voor het hoogst haalbare en zie wel waar ik uitkom. Ook vanuit de ploeg legt men mij geen enkele druk op. Ik krijg wel hun steun en dat is op zich al zeer mooi.”

