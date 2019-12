Weer meer dan 235.000 Syriërs op de vlucht door bombardementen Assad en Rusland

Meer dan 235.000 Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor de grootschalige bombardementen in het noordwesten van Syrië. Omdat het nu winter is, hebben ze dringend nood aan humanitaire hulp en accommodatie, zegt het noodhulpbureau Ocha van de VN via Twitter. Verschillende hulporganisaties moesten hun activiteiten in delen van de provincie Idlib staken vanwege de aanvallen. De ontheemden zijn vooral afkomstig van de regio ten zuiden van de stad Idlib, klinkt het in een VN-bericht. Ze vluchten vooral naar het noorden en naar de Turkse grens. Ze krijgen tijdelijk onderdak in moskeeën, garages, trouwzalen en scholen.

Het Syrische regime van Bashar al-Assad en Rusland voeren sinds begin december weer hevigere bombardementen uit op het rebellengebied in de provincie Idlib. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde vanwege de zware aanvallen voor een nieuwe golf van vluchtelingen naar Europa. De militaire operatie tegen de rebellen in Idlib begon al in april. In de eerste maanden na de start van het offensief moesten al naar schatting 400.000 Syriërs hun huis ontvluchten. De hevigere aanvallen sinds begin december maakten de situatie dus nog erger.

bron: Belga