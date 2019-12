Verschillende doden bij crash van passagiersvliegtuig in Kazachstan

Bij een crash van een passagiersvliegtuig van de Kazachse luchtvaartmaatschappij BeK Air zijn vrijdag minstens negen mensen om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer bij het opstijgen in de luchthaven van Almaty. Het vliegtuig zakte meteen na het opstijgen in elkaar en botste tegen een muur.

Reddinsgteams zijn nog volop bezig met slachtoffers te helpen en uit het voertuig te halen, dat onderweg was naar hoofdstad Nursultan. Aan boord zaten 95 passagiers en 5 crewleden. Een voorlopige balans van het ministerie spreekt over negen doden en negen gewonden.

Bron: Belga