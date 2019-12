Verlooy, Devos, Wathelet en Guéry leverden “Sportprestatie 2019”

De Belgische jumpingploeg die in augustus in Rotterdam geschiedenis scheef door Europees kampioen te worden, leverde voor Paardensport Vlaanderen de “Sportprestatie 2019”. “De Belgische ruiters en paarden hebben daar nog maar eens getoond dat België één van de beste springlanden ter wereld is”, klinkt het. Onder het toeziend oog van coach Peter Weinberg, werd het goud binnengehaald door Jos Verlooy (met Igor), Pieter Devos (Claire), Gregory Wathelet (Nevados) en Jérôme Guéry (Quel Homme). “Maar ook de bijdrage en hulp van Olivier Philippaerts, die met Extra meegereisd was als vijfde man, was van onschatbare waarde, net als die van Niels Bruynseels, die in extremis moest afmelden voor het EK, maar wel ter plaatse was om zijn collega’s de nodige raad te geven.”

De in juni overleden Tom Ryckewaert kreeg postuum de award “Sportpersoonlijkheid 2019”. Ryckewaert was stichter en eventdirecteur van de Military Waregem en was een prominent figuur binnen de FEI eventing. Meermaals trad hij als FEI official op bij Olympische Spelen, Wereldruiterspelen en Europese kampioenschappen.

Bron: Belga