“Rentree Eden Hazard is ten vroegste eind januari voorzien”

Exact een maand nadat Eden Hazard met een enkelblessure uitviel, is de rentree van de sterspeler van Real Madrid nog niet voor meteen. Real Madrid zal geen beroep doen op de Rode Duivel in het toernooi om de Spaanse Supercup, dat van 8 tot 12 januari doorgaat in Saudi-Arabië. Dat meldt Marca vandaag. Volgens de Spaanse sportkrant wordt er rekening gehouden met een rentree ten vroegste eind januari, of zelfs februari. Aangezien de Spaanse Supercup geen prioriteit is voor Real, wil de Koninklijke geen enkel risico nemen. De Madrilenen hopen dat Hazard speelklaar is tegen de heenmatch van de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City. Die vindt plaats op 26 februari.

Eden Hazard ligt in de lappenmand sinds hij zich op 26 november blesseerde aan zijn rechterenkel in het Champions League-duel tegen PSG (2-2). Uitgerekend collega-Rode Duivel Thomas Meunier gaf Hazard een tik op de enkel, waarna hij met een grimas gewisseld werd.

Het is voor Hazard reeds zijn tweede blessure bij Real Madrid, sinds zijn recordtransfer vorige zomer. Eerder stond hij in augustus en september al vijf weken aan de zijlijn met een scheur in de quadriceps. Hij miste op die manier de Spaanse competitiestart en had nadien wat tijd en wedstrijdritme nodig om zijn beste vorm terug te vinden.

Op 8 januari speelt Real Madrid tegen Valencia in het nieuwe toernooi om de Spaanse Supercup. In de andere halve finale staan Barcelona en Atlético Madrid een dag later tegenover elkaar.

