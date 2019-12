Parket start onderzoek naar bedreigingen in zaak-Lelièvre

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar aanzetten tot geweld en bedreigingen naar aanleiding van oproepen op sociale media om Michel Lelièvre te lynchen. Dat meldt de krant La Libre Belgique. Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux, werd onlangs aangevallen in een woning in Anderlecht waar hij verbleef. Een anonieme groep zou op Facebook een “jacht op Michel Lelièvre in Brussel” geopend hebben. Het account werd dit weekend offline gehaald. Er zouden meer dan 700 personen lid geworden zijn van de groep die zich geroepen voelde om rechter te spelen. Bij die personen zou ook een jongere zijn die als kandidaat is opgekomen op de Lijst Destexhe (een rechts-liberale politicus die zich heeft afgescheurd van de MR, nvdr) bij de recente regionale verkiezingen, aldus de krant.

Michel Lelièvre werd in elkaar geslagen in zijn appartement in Brussel op 18 december. In overleg met het parket en de rechtbank voor strafuitvoering heeft hij een nieuwe tijdelijke woonplaats betrokken, in afwachting van een definitieve verblijfplaats.

Intussen zou de groep van zelfbenoemde ‘rechters’ al een nieuwe jacht geopend hebben. “We zullen hem ook elders opjagen. We zullen niet berusten”, aldus de groep.

bron: Belga