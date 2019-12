Minister Peeters staat open voor modernisering rijexamen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor een modernisering van het rijexamen. Dat zegt ze vandaag in reactie op enkele voorstellen van ProMove, dat rijvaardigheidscursussen geeft, en Federdrive, de federatie van autorijscholen. In Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen stellen ProMove en Federdrive vandaag voor om in de rijopleiding meer aandacht te besteden aan rijhulpsystemen. Het gaat onder meer om adaptieve cruicecontrol en systemen voor rijstrookondersteuning. Wie dat gebruikt, moet nu vertrouwen op de info die hij in de showroom krijgt of op wat hij uit de handleiding van de auto leert.

“Ik sta open voor de ideeën”, zegt Lydia Peeters, die binnen twee weken een gesprek heeft met ProMove. “Onder meer dodehoekwaarschuwing en rijstrookondersteuning zijn snufjes die de veiligheid ten goede komen. Maar er zijn ook nog auto’s te koop zonder al die opties. Het is te vroeg om al te zeggen dat die technologie automatisch onderdeel moet uitmaken van de rijopleiding.”

ProMove en Federdrive stellen daarnaast voor om van automatische versnellingen de norm te maken. Wie handgeschakeld wil leren rijden, zou extra lessen moeten volgen. Een automatische versnellingsbak is immers de toekomst, omdat hij in elektrische wagens zit, en hij zet ook aan tot rustiger rijden.

“Ik begrijp dat zes op de tien van de nieuw verkochte wagens nog steeds een handgeschakelde versnellingsbak heeft”, reageert Peeters. “Moeten al die mensen den extra lessen gaan nemen?”

Peeters ontvangt ProMove op 7 januari om naar de voorstellen te luisteren.

bron: Belga