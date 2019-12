Mathieu van der Poel wint Azencross, Van Aert 5e bij rentree

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag de Azencross in Loenhout op zijn naam geschreven, voor Eli Iserbyt en de Nederlander Corné van Kessel. Wout van Aert werd vijfde bij zijn rentree in competitie nadat hij afgelopen zomer zwaar ten val kwam in de Ronde van Frankrijk. Wout van Aert dook bij zijn rentree als eerste het veld in. Wereldkampioen Mathieu van der Poel, die gisteren ook de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder won, was na een schuiver al snel op een inhaalrace aangewezen in de vijfde manche van de DVV Trofee. Na één ronde reden Eli Iserbyt en Corné van Kessel aan de leiding.

Van der Poel raasde zijn collega’s voorbij. Na het inhalen van Van Kessel had Van der Poel Iserbyt voorbij halfkoers in het vizier. In de zesde ronde sloot de Nederlander aan bij de West-Vlaming, die bleef knokken en Van der Poel niet liet gaan. Toch deelde de wereldkampioen een beslissende tik uit in de slotronde. Iserbyt, die zijn koppositie in de stand verstevigt, werd tweede op acht seconden. Van Kessel vervolledigde het podium, op 0:52.

Op 1 januari staat de volgende manche van de DVV Trofee op het programma: de GP Sven Nys in Baal. Daarna volgen nog de Brussels Universities Cyclocross (5 januari) en de Krawatencross in Lille (8 februari).

bron: Belga