Jupiler Pro League – Antwerp en Anderlecht delen de punten op de Bosuil

Antwerp en Anderlecht hebben vrijdag de punten gedeeld op de Bosuil na een flauwe 0-0. Antwerp komt naast Charleroi en AA Gent op de tweede plaats met 39 punten, tien minder dan leider Club Brugge. Anderlecht is negende, op zeven punten van de zesde plaats van KV Mechelen, dat 34 punten telt. Zowel Antwerp als Anderlecht konden in de eerste helft nauwelijks tot kansen komen en ook na de rust werd het er niet meteen beter op. De eerste grote kans kwam er pas in de 67e minuut: Dieumerci Mbokani knalde vlakbij het doel net naast, nadat Vincent Kompany zijn evenwicht even verloren had. Twee minuten later kreeg ook Anderlecht zijn eerste goede mogelijkheid, maar Sinan Bolat stond pal op het schot van Jérémy Doku. De Brusselaars waren er niet veel later opnieuw dichtbij, een voorzet van Sambi Lokonga belandde op de lat. In de slotminuten begon Antwerp wat meer te drukken, maar de nul van het scorebord vegen lukte niet. Aurélio Buta dwong Hendrik Van Crombrugge nog tot een mooie redding met een poging van ver en ook bij een kopbal van Ivo Rodrigues moest de Anderlechtdoelman tussenkomen.

bron: Belga