Euromillions Basket League – Oostende, Limburg en Antwerp laten geen steek vallen

Oostende, Limburg United en Antwerp hebben donderdag op de derde speeldag in de tweede competitiefase voorlopig de leiding genomen in de Euromillions Basket League. Oostende won met 95-82 van Leuven. Limburg ging met 71-80 winnen in Brussel. Antwerp had het knap lastig bij de buren van Mechelen, maar trok na twee verlengingen toch met 87-95 aan het langste eind. Oostende bleek goed hersteld van de nederlaag die het vorige week in Bergen leed. Met Braian Angola (20 ptn, 6 rbds) en Shevon Thompson opnieuw in het team was het in het eerste kwart (19-24) nog wat zoeken, maar bij de rust stond er een 46-41 voorsprong op het bord. Brandan Stith (9 rbds) en Hugh Robertson waren met 25 punten de topscorers van de partij, maar stonden allebei in het verliezende kamp.

In Vorst Nationaal keek Brussels bij de rust tegen een kleine achterstand aan (38-40), in het derde kwart (12-20) sloeg Limburg United de kloof. Met 29 punten had Jared Wilson-Frame het grootste aandeel in de zege.

Antwerp leek op weg naar een vlotte zege in Mechelen. Na tien minuten leidden de Giants met 10-21, na twintig met 33-47. Na de rust trokken de Mechelaars een sprintje (26-15) en in het slotkwart (18-15) werd het gat helemaal dichtgefietst (77-77). Ook na een eerste verlenging was er geen winnaar (82-82). In een tweede verlenging (5-13) bleek het vat af bij de thuisploeg. Dave Dudzinski (15 ptn, 9 rbds) was de uitblinker bij de Giants. Luka Rupnik (19 ptn, 6 assists), Ibrahima Fall Faye (14), Stephaun Branch (12 ptn, 7 rbds), Hans Vanwijn (11 ptn, 12 rbds) en Owen Klassen (10) kwamen ook boven de tien punten uit. Bij Mechelen waren Marvin Clark (25) en Jito Kok (18 ptn, 8 rbds) het best bij schot.

Aalstar ging makkelijk met 70-101 (rust 23-45) winnen bij hekkensluiter Luik. Marin Maric eiste daarbij een hoofdrol op. De Kroatische center was goed voor 8 rebounds en liefst 38 punten.

Bergen volgt nu op één punt van Oostende, Limburg en Antwerp, maar kan vrijdag opnieuw alleen leider worden. Het moet daarvoor winnen in Charleroi.

.

Bron: Belga