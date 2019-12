Dominik Paris wint afdaling in Bormio

De Italiaan Dominik Paris heeft vandaag voor de vierde keer in zijn carrière de wereldbekermanche afdaling in het Italiaanse Bormio gewonnen. Paris haalde het in 1:49.56. Daarmee was hij 39 honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitser Beat Feuz. Het podium werd vervolledigd door de Oostenrijker Matthias Mayer, op 42 honderdsten.

De 30-jarige Paris behaalde zijn eerste WB-zege van het seizoen. Hij won de afdaling van Bormio eerder in 2012, 2017 en 2018.

Morgen staat er nog een afdaling op het programma in Bormio, ter vervanging van de WB-manche die vorige week geannuleerd werd in het Italiaanse Val Gardena.

bron: Belga