Club Brugge gaat winterstop in met duidelijke zege tegen Zulte Waregem

Competitieleider Club Brugge heeft zijn laatste wedstrijd van 2019 met 4-0 gewonnen tegen Zulte Waregem. Krépin Diatta (30.), David Okereke (61., 64.) en Ruud Vormer (90.+2) troffen raak. In een weinig opwindende eerste helft kwam Club Brugge na een halfuur op voorsprong. Baudry slaagde er achterin niet in het leer te ontzetten, waarna Schrijvers Diatta de 1-0 op een schoteltje aanbood. Het team van Francky Dury kon ook na de pauze blauw-zwart niet in verlegenheid brengen. Twee minuten na zijn invalbeurt zorgde Okereke voor de 2-0. Hij wurmde zich voorbij de weinig doortastende Baudry en duwde het leer naast Bossut binnen. De doelman van Zulte Waregem ging daarna aan het klungelen, Schrijvers kon niet profiteren en besloot op Marcq. Niet veel later kapte Okereke Bürki uit, om vervolgens zijn tweede van de avond tegen de touwen te krullen. Een vrije trap van Vormer beroerde de lat. De Brugse aanvoerder duwde in de blessuretijd van aan de rand van het strafschopgebied nog de 4-0 binnen.

Na 21 speeldagen leidt Club Brugge, dat nog een match tegoed heeft tegen Charleroi, met 49 punten. Antwerp, dat vrijdag Anderlecht ontvangt, is tweede met 38 punten. Zulte Waregem zag eerder op de avond KV Mechelen over zich heen springen. Het staat op de zevende plaats met 31 punten.

Club Brugge en Zulte Waregem ontmoeten elkaar binnen een maand opnieuw in de halve finales van de Beker van België (heen: 22/01 in Brugge, terug: 5/02 in Waregem).

Bron: Belga