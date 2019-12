Christian Benteke is enkele weken out met spierblessure

Rode Duivel Christian Benteke behoort vandaag niet tot de selectie van Crystal Palace, dat het opneemt tegen West Ham United op de 19e speeldag in de Premier League. De 29-jarige aanvaller is enkele weken buiten strijd met een spierblessure. Dat heeft coach Roy Hodgson voor de wedstrijd bekendgemaakt. “Na de wedstrijd tegen Newcastle klaagde Christian Benteke over een spierblessure”, verklaarde Hodgson op Amazon. “We hoopten dat het gewoon vermoeidheid was, maar de scans toonden een verrekking aan die hem de komende weken aan de kant houdt. Dit is een grote tegenslag voor ons, want recent deed hij het in enkele wedstrijden zeer goed. En het aanvalstrio met hem centraal, Jordan Ayew rechts en Wilfried Zaha links zag er goed uit. Dat moesten we vandaag wijzigen, want hij is niet beschikbaar. En dat zal waarschijnlijk het geval zijn voor een tijdje.”

Benteke, die in 2016 Liverpool voor ruim 30 miljoen euro ruilde voor Crystal Palace, kwam dit seizoen tot dusver in 16 wedstrijden in actie. Hij wist nog niet te scoren. In oktober verlengde de spits zijn overeenkomst met een jaar tot de zomer van 2021.

Bron: Belga