Charleroi bezorgt Oostende-trainer Ingebrigtsen afscheid in mineur met 5-0 afstraffing

Charleroi heeft Oostende vandaag vlot met 5-0 opzijgezet op de 21e speeldag. De Waalse club is nu al elf wedstrijden op een rij ongeslagen en wipt voorlopig over Antwerp naar een gedeelde tweede plaats met AA Gent. Charleroi heeft ook nog een inhaalwedstrijd tegen leider Club Brugge te goed. Tijdens de wedstrijd werd door Oostende aangekondigd dat trainer Käre Ingebrigtsen zijn laatste wedstrijd bij de club afwerkte en zal vertrekken naar het Cypriotische Apoel Nicosia. De eerste helft van de Carolo’s was minder overtuigend, maar dankzij een doelpunt van Shamar Nicholson (33.) kon het met een voorsprong de rust in. De Jamaïcaan werd diep gestuurd door Kaveh Rezaei en werkte de kans in de korte hoek binnen. In de tweede helft duwde de thuisploeg het gaspedaal wat dieper in. De 2-0 kwam er na een owngoal van Logan Ndenbe op hoekschop (50.). De Oostendespeler redde in eerste instantie een kopbal van Mamadou Fall op de lijn, maar werkte de bal zelf binnen bij een poging om te ontzetten.

Acht minuten later was het weer raak uit een hoekschop (58.). De bal kwam opnieuw bij Fall terecht, die hem deze keer van bij de tweede paal binnen trapte. Ingebritsen zal zich zijn laatste wedstrijd bij de kustploeg graag anders hebben voorgesteld, want een omgezette strafschop van Marco Ilaimaharitra (72.) en een binnenlegger van Frank Tsadjout (81.) deden de score nog oplopen.

bron: Belga