Alle aanslagen het werk van Belg

Het Franse gerecht twijfelt niet. De Belg Oussama Atar was de spin in het web achter alle aanslagen die Europa in 2015 en 2016 teisterden. Dat blijkt uit het onderzoek naar de ­aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, dat nu ­afgerond is en waarover Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg berichten. De bloedige aanslagen van Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016), de poging tot aanslag op de Thalys in augustus 2015 door Ayoub El Khazzani, de verijdelde aanslag in Verviers in januari 2015 en een mislukte aanslag op een kerk in het Franse Villejuif op 19 april 2015. Ze maakten deel uit van een golf van aanslagen die in 2015 vanuit Syrië werd aan­gestuurd door de 35-jarige Brusselaar Oussama Atar alias Abu Ahmed. De planning van de aanslagen werd ter plaatse in Europa onder anderen ­gecoördineerd door de beruchte ­Abdelhamid Abaaoud.

Dat is een van de conclusies van de 561 pagina’s dikke akte van beschuldiging die het Franse gerecht heeft klaargemaakt met het oog op het proces tegen de aanslagplegers van Parijs. Ze is het resultaat van jaren politiewerk door Franse en Belgische terreurspeurders.

Volgens de speurders blijkt uit het onderzoek dat ook de luchthaven van Schiphol een doelwit was. En dat de aanslag daar ook op 13 november plaats had moeten vinden, net zoals die van ­Parijs. Maar om een onbekende ­reden ging dat plan niet door.

bron: Belga