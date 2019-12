Dit verraadt je slaaphouding over je persoonlijkheid

De manier waarop je slaapt, verraadt enkele belangrijke karaktereigenschappen van jezelf. Dat beweert althans lichaamstaalspecialiste Lillian Glass.

Slapen doen we allemaal, maar de manier waarop verschilt duidelijk van mens tot mens. Aangezien je je slaaphouding niet kan controleren, kan je er heel wat van afleiden, zo legt de Amerikaanse lichaamstaalspecialiste Lillian Glass uit aan Women’s Health.

Foetushouding-slapers

De meest populaire slaaphouding is de foetushouding. Maar liefst 41% slaapt vaak in foetushouding, onder wie meer vrouwen dan mannen. Mensen uit deze categorie slapen letterlijk als een baby. De foetushouding wijst op nood aan bescherming. Ze doen zich vaak zelfverzekerd voor, maar in wezen zijn het heel gevoelige en vaak bescheiden mensen.



Rugslapers

Op je rug slapen vergt zelfvertrouwen, en al zeker als je in je blootje slaapt. Rugslapers zijn dan ook vaak zelfverzekerde mensen die heel open zijn naar anderen toe. Ze zijn heel prettig in de omgang, hebben veel vrienden en zijn altruïstisch.



Buikslapers

Mensen die op hun buik slapen, proberen zichzelf te beschermen. Dat kan wijzen op angst, kwetsbaarheid of gebrek aan controle in een relatie. Het zijn vaak gesloten mensen die op hun privacy gesteld zijn.



Zijslapers

Op je zij slapen is de gulden middenweg, en dat vertaalt zich ook in je persoonlijkheid. Zijslapers houden van evenwicht in hun leven en zijn van nature onbezorgde mensen. Het zijn overwegend gelukkige en sociale mensen. Bovendien is deze slaaphouding optimaal voor je ademhaling.



Combinatieslapers

Sommige mensen veranderen doorheen hun slaap regelmatig van slaaphouding. Ze dommelen bijvoorbeeld op hun buik in slaap, maar worden wakker op hun zij. Dat kan wijzen op rusteloze mensen die voortdurend piekeren.