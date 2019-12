Weerbericht – Zwaarbewolkt en fris

Na het optrekken van nevel en mist is het donderdag vaak zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag trekt een zwakke regenzone het land binnen vanuit het zuidwesten. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog tot de avond. Het is frisser dan de voorgaande dagen met maxima van 2 of 3 graden op de Ardense hoogten tot 6 of 7 graden in het westen. Dat voorspelt het KMI. Donderdagavond en -nacht trekt een depressiekern van noordwest naar zuidoost over het land en activeert de storing boven onze streken. Het blijft dus zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van soms matige regen en buien. Pas op het einde van de nacht wordt het in het westen droger met enkele opklaringen. Na een korte opwarming in het westen van het land keren de temperaturen deze nacht terug naar waarden tussen 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 6 of 7 graden in het westen.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met nog af en toe lichte regen. In de loop van de dag wordt het droger vanaf het noorden met wolkenvelden en opklaringen. ’s Ochtends is het vrij zacht met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 of 10 graden in het westen. Na de middag koelt het af.

Zaterdag begint de dag mogelijk met veel lage wolken of plaatselijk mist, maar in de loop van de dag verwachten we geleidelijk brede opklaringen. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen.

Zondag blijft het droog met in de meeste streken soms brede opklaringen. Na een koude nacht stijgen de temperaturen naar 3 tot 8 graden.

bron: Belga