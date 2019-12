Toon Aerts: “Ik zal niet voluit kunnen gaan in Heusden-Zolder”

Toon Aerts verkende vanmorgen op het parcours van Heusden-Zolder. De leider in de Wereldbekerstand kwam zwaar ten val in Namen en brak daarbij twee ribben en liep ook nog twee scheurtjes op in de ribben, maar hij wil starten en zijn klassement verdedigen. Aerts kwam ten val in de slottronde van de wereldbeker in een afdaling en stootte daarbij tegen een paaltje. Hij reed de wedstrijd nog uit, werd tweede én leider in de Wereldbeker nadat Eli Iserbyt opgaf wegens onderkoeling.

Maar de valpartij had z’n gevolgen. Aerts klaagde over pijn aan de ribben en de gevolgen zijn zwaar. “Er is sprake van twee gebroken ribben en twee scheurtjes in ribben”, legde hij uit vlak na z’n verkenning in Heusden-Zolder. “Dat is vervelend uiteraard en ik heb pijn, maar ik start zo meteen. Ik heb drie rondjes verkend. Het eerste om te voelen of het ging, het tweede om te testen wat ik precies allemaal kan en het derde om vertrouwen op te doen. Ideaal is het niet en voluit zal ik niet kunnen koersen met deze blessure, maar ik wil het wel proberen.”

“Ademen is geen probleem”, ging hij verder. “Alles is goed met tape vastgezet en ik kan die spieren gebruiken. Zo meteen vlak voor de start van de wedstrijd zullen we alles nog wat steviger inpakken, hopelijk kan ik dan nog steeds ademen (lacht). We proberen te crossen. Wat m’n grootste hindernis wordt vandaag? Wel, die start gewoon. Ik heb nu wel verkend, maar ik weet niet wat de start zal geven, wat een wedstrijd crossen met zo’n blessure zal geven. Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren.”

Aerts liep sinds de wedstrijd in Namen elke dag langs bij de osteopaat. “Waarom ik toch start met deze blessure? Wel, omdat ik kan fietsen, de benen draaien ook nog altijd goed. Zeker op de rollen is er absoluut geen probleem, nu komen er schokken bij tijdens een cross en dat is iets moeilijker, maar ook dat valt nog mee. Ik heb het meeste last als ik moet sprinten en echt hoge wattages moet trappen bergop. Ik ga het proberen. Ik start en doe dat niet met het idee om top tien, top 20 of top 30 te rijden, maar ik start met het doel omdat ik wil crossen, een wedstrijd rijden zonder brokken te maken en hopelijk pik ik minstens één puntje mee.”

Is crossen met zo’n blessure niet gevaarlijk? “Neen, die zekerheid heb ik gekregen van de dokters. Ik kan het niet erger maken, er is geen gevaar. Enkel als ik een heel harde valpartij maak, maar dan moet het al gaan om zo’n valpartij die ook gezonde mensen zou kwetsen.”

bron: Belga