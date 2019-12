Ringvormige zonsverduistering als kerstgeschenk

Hemeltuurders in Saoedi-Arabië over Oman tot in Azië hebben vandaag van een zeldzame ringvormige zonsverduistering kunnen genieten. Een zonsverduistering doet zich voor wanneer Zon, Maan en Aarde op één exacte lijn staan, en de schaduwkegel van de Maan de Aarde raakt. Ze is ringvormig wanneer onze natuurlijke satelliet niet dicht genoeg tot ons “staat” om onze ster helemaal te kunnen bedekken. Er is dan enkel een ring van de zonneschijf te zien. Zulk een eclips doet zich maar om het jaar of om de twee jaar voor en is maximaal twaalf minuten te zien. In dit geval was 97 procent van de Zon “bedekt”, meldt de gespecialiseerde site spaceweather.com.

Bron: Belga