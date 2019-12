Pauze voor anti-Israëlische betogingen in Gaza

De demonstraties aan de grens tussen Gaza en Israël tegen de joodse staat die elke vrijdag plaatsvinden worden vanaf volgende week voor drie maanden opgeschort. Dit hebben de organisatoren in de Palestijnse enclave meegedeeld, zonder een reden te geven. Sinds maart 2018 demonstreren Palestijnen langs de door het Israëlische leger zwaarbewaakte grens om te eisen dat de Palestijnen mogen terugkeren, nadat ze van hun grond zijn weggejaagd of zijn gevlucht na de stichting van de staat Israël. Ook willen de demonstranten een opheffing van de blokkade van Gaza die Israël heeft ingesteld.

Tot maart 2020 was het vrijdag de laatste dag van protestmarsen. Terwijl er twee jaar geleden aanvankelijk massaal protest was, was dit aan het afkalven. Bij de herneming zal het protest ook maandelijks in plaats van wekelijks zijn.

Volgens een telling van het Franse persbureau AFP heeft het Israëlisch leger aan de grens met Gaza sinds maart 2018 minstens 348 Palestijnen doodgeschoten en nog eens 7.800 anderen verwond.

Gaza staat onder controle van de radicale islamistische beweging Hamas waarmee Israël sinds 2008 al drie oorlogen heeft gevoerd.

Bron: Belga