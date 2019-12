Opgietsessie veroorzaakt brand in Tongerse sauna

Donderdag omstreeks 19 uur is er brand uitgebroken in het saunagedeelte van de Sportoase in Tongeren. Naar verluidt ontstond de brand nadat er zo goed als pure olie op de hete stenen werd gegooid tijdens een opgietsessie.

De mengverhouding tussen de aromatische olie en het water was helemaal verkeerd. Dat genereerde een vlam bij het opgieten, die de binnenkant van de sauna in brand zette. Toen de hulpdiensten arriveerden was een dertigtal sporters reeds geëvacueerd door het personeel van de Sportoase.

Niemand moest naar het ziekenhuis, maar de schade aan de sauna is groot. In de kleedkamer hing een dichte mist. De volledige kleedruimte moet verlucht worden en werd daarom door de brandweer buiten gebruik gesteld.

bron: Belga