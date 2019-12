“Onwaarschijnlijk dat kangoeroes in Paal-Beringen door een wolf zijn doodgebeten”

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de twee kangoeroes die afgelopen maandag bij een dierenliefhebber in Paal-Beringen zijn gedood, het slachtoffer werden van een wolf. Dat meent Jan Loos van Welkom Wolf. “Terwijl het woensdag in Balen wel duidelijk om een wolf ging, is dat hier niet het geval. Als het om de wolf August zou gaan, dan moet die het Albertkanaal en de E313 over om dan midden in een woonwijk een kleine prooi te gaan scoren.” Loos acht de kans veel groter dat een hond of vos de dader is. De twee kangoeroes in Paal-Beringen werden maandagochtend doodgebeten. Pas toen de eigenaar donderdag op het nieuws hoorde dat er ook een kangoeroe in Balen was doodgebeten, verwittigde hij het agentschap Natuur en Bos.

Ook de aanvalswijze in Paal-Beringen is verschillend van die in Balen. De dader kroop immers over de omheining. “Hij is niet onder de draad doorgekropen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar er zijn meerdere redenen om te denken dat er iets anders aan de hand is”, zo laat Jan Loos weten.

Het feit dat na vier dagen verschillende sporen reeds verdwenen zijn, zal de identificatie van de moordenaar van de kangoeroes bemoeilijken. Op de omheining werden wel enkele haren gevonden die onderzocht zullen worden. “We hebben alsnog die dode kangoeroes bemonsterd op DNA, maar het is natuurlijk niet evident om daar nog iets op te vinden. De labo’s starten pas op na de kerstvakantie dus het zal nog enkele weken duren vooraleer we de eerste resultaten hebben. Op basis van de haren kan men wel terugvinden of die van een wolf, vos of hond zijn.”

Nieuwe waarnemingen kunnen altijd doorgegeven worden via het meldpunt Welkomwolf.be. Op die website staat ook alle informatie over hoe schapen en ander vee tegen wolven beschermd kunnen worden.

bron: Belga