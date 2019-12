Nog duizenden anonieme graven na tsunami van 2004

Vijftien jaar na de tsunami aan de kusten van de Indische Oceaan waarbij 230.000 om het leven kwamen, zijn nog vele duizenden slachtoffers ongeïdentificeerd. Zo ook in Takua Pa-district, in het zuiden van Thailand. Bij de tsunami op tweede kerstdag 2004 kwamen aan de Indische Oceaan meer dan 230.000 mensen om het leven, onder wie ook tien Belgen. Reusachtige vloedgolven verwoestten de kusten in luttele uren tijd. De oorzaak was een zware aardbeving met een kracht van 9,1 voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra. Alleen al in de provincie Aceh in het noorden van Sumatra vielen ongeveer 170.000 doden.

Nu, vijftien jaar later, herinnert een container aan een politiekantoor in het Takua Pa-district nog steeds aan de wonden die de natuurramp geslagen heeft. In de container liggen persoonlijke documenten van slachtoffers: portefeuilles, elektronica, documenten … Allemaal gelabeld door de onderzoekers, in de hoop dat ze op een dag aan een van de ongeïdentificeerde slachtoffers gelinkt kunnen worden die in genummerde graven liggen. “Er zijn nog steeds nabestaanden, dichtbij maar ook veraf, die de hoop niet hebben opgegeven om hun geliefden te identificeren”, zegt kolonel Khemmarin Hassini van het Takua Pa-district, aan Reuters. In zijn district zijn 340 ongeïdentificeerde personen begraven.

In Thailand kwamen meer dan 5.000 mensen om het leven bij de tsunami. Een Disaster Victim Identification-team, samengesteld uit experts uit meer dan dertig landen, slaagde erin meer dan 3.600 lichamen te identificeren op twee jaar tijd. Kolonel Khemmarin maakte deel uit van dat team, maar “15 jaar later zijn een groot deel van de communicatiekanalen afgesloten en zijn veel aanwijzingen verloren gegaan”.

“Als we voldoende gemotiveerd zijn en onze operaties heractiveren, denk ik dat we zeker enkele lichamen kunnen identificeren”, aldus nog Khemmarin.

bron: Belga