Jupiler Pro League – Sven Kums bezorgt AA Gent zege in Luik

Op de 21e speeldag in de hoogste nationale afdeling is AA Gent donderdagavond met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard Luik. Sven Kums besliste een matige partij zeven minuten voor tijd met een prachtig afstandsschot. Van buiten de zestien trapte hij de bal strak in de kruising. De driepunter brengt Gent voorlopig op de tweede plaats, tien punten achter Club Brugge en één punt voor Antwerp, dat vrijdag nog RSC Anderlecht ontvangt. Standard blijft vijfde.

Eerder op tweede kerstdag hielden Genk (2-1 tegen Eupen), Kortrijk (1-0 tegen Cercle Brugge), Waasland-Beveren (1-0) tegen Sint-Truiden en Club Brugge (4-0 tegen Zulte Waregem) de drie punten thuis en ging KV Mechelen met 1-2 winnen bij Moeskroen. Naast Antwerp-Anderlecht (20u30), staat vrijdagavond ook nog Charleroi-Oostende (18u00) op het programma.

In de stand gaat Brugge, dat nog een inhaalmatch tegen Charleroi te goed heeft, met 49 punten Gent (39), Antwerp (38), Charleroi (36), Standard (35), KV Mechelen (34), Zulte Waregem en Genk (31), Moeskroen (27), Anderlecht (26), Sint-Truiden (23), Kortrijk (22), Eupen (19), Oostende (18), Waasland-Beveren (17) en Cercle Brugge voor.

bron: Belga