Israël valt doelwitten van Hamas aan in Gaza

In een reactie op een Palestijnse raketaanval hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen in de nacht van woensdag op donderdag verschillende “terreurdoelwitten van Hamas” in de Gazastrook onder vuur genomen. Dat melden de Israëlische strijdkrachten via Twitter. Meer details over de aanval werden niet verstrekt. Militante Palestijnen hadden woensdagavond opnieuw raketten afgevuurd. Die werden door het Israëlische raketafweersysteem onderschept, verklaarde het Israëlische leger. Onder meer in de kuststad Asjkelon luidden er sirenes na de raketaanval. Net daar hield ontslagnemend premier Benjamin Netanyahu een campagne-evenement naar aanleiding van de verkiezing van een nieuwe voorzitter van zijn Likoed-partij. Hij moest zich een tijdlang terugtrekken in een schuilruimte, meldden de media.

De Likoed-partij verkiest donderdag een nieuwe voorzitter, die de partij zal leiden tijdens de verkiezingen van 2 maart. Het gaat al om de derde stembusslag in minder dan een jaar, die een einde moet maken aan de zwaarste politieke crisis in de geschiedenis van het land.

bron: Belga